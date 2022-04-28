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1歲男童疑遭虐顱內出血插管治療 保母羈押禁見

2022/4/28 17:31
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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市1名1歲男童日前因多處外傷昏迷，由夏姓保母送醫後目前昏迷插管。台中地檢署偵辦後，認為夏女無法交代男童受傷原因，且有串證之虞向法院聲請羈押，獲法官裁准。

台中地院今天告訴中央社記者，44歲夏女由檢方依傷害致重傷罪聲請羈押，經法官召開羈押庭審理後，有事實足認定她有串證之虞，裁定羈押禁見。

1名年約1歲的男童，25日因昏迷由保母送往衛生福利部豐原醫院救治，男童身上多處外傷且有顱內出血現象，院方通報警局男童疑受虐，警方報請檢方並通報社會局啟動偵辦。

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檢警查出，男童的父母委託夏女24小時照顧男童，夏女到案後供稱，男童喝奶突然抽搐，為防止男童咬到舌頭，她用食指讓男童咬合，並拍打男童背部希望緩解狀況，卻發現男童昏迷而送醫。警方詢問後，依傷害致重傷罪將夏女移送地檢偵辦。

台中地檢署檢察官複訊時，夏女坦承男童是在住處受傷昏迷，但無法合理交代男童顱內出血的原因，檢方認為尚有證據需要調查、有串證之虞，且夏女所犯罪行為本刑5年以上重罪，因此向法院聲請羈押。（編輯：謝雅竹）1110428

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