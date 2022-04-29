雲林議員顏旭懋走私上億毒品 屏檢求處無期徒刑

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（中央社記者李卉婷、姜宜菁屏東縣29日電）台灣屏東地方檢察署偵辦毒品走私案，發現雲林民進黨籍議員顏旭懋捲入其中，並為背後重要金主，且有安非他命已流入市面，不法金額逾新台幣3億元，今偵結起訴，求處無期徒刑。

起訴書指出，顏旭懋在民國110年2月至4月間，與多人共商運毒，先後交付1700萬元前金，並以漁船航行至東沙島附近海域接駁共800公斤的第2級毒品甲基安非他命入港，再以分批方式搬運至彰化一處存放。

屏檢指出，800公斤的安非他命中，僅查獲204公斤，仍有596公斤流入市面，顏旭懋以每公斤75萬元的價格出售，若順利出售估算運輸毒品金額逾新台幣3億元，再以一般施用毒品人口每次施用量約0.4公克計算，流入市面毒品可供149萬人次施用，對社會所生之危害極為巨大。

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屏檢認為，顏旭懋為縣議員，理當以人民之福祉為依歸，卻貪圖一己私，又身為運輸毒品案件中金主的主導地位，即使遭到查緝後矢口否認犯行，甚而在羈押禁見期間仍欲透過傳話方式與其他共同被告勾串證詞，犯後態度極其惡劣不知悔改。求處無期徒刑、併科1500萬元罰金，並宣告沒收不法所得。

民進黨雲林縣黨部在月前辦理縣議員登記，顏旭懋由他人代為登記參選，目前仍在資格審理；民進黨雲林縣黨部今表示，屏東地檢署依違反毒品危害防制條例起訴顏旭懋，因有影響黨譽的疑慮，黨部近期將顏旭懋送到民進黨雲林縣黨部評委會評議。（編輯：黃世雅）1110429