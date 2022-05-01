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台中住宅凌晨火警 66歲男困廁所內送醫不治

2022/5/1 09:48（5/1 10:56 更新）
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台中市大里區一處住宅1日凌晨發生火警，一度有3人受困，消防局獲報到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月1日
台中市大里區一處住宅1日凌晨發生火警，一度有3人受困，消防局獲報到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市大里區一處住宅今天凌晨發生火警，一度有3人受困，消防局獲報到場搶救，在屋內廁所發現1名男子無生命跡象，送醫後不治，另2人救出無大礙，火警原因待消防局調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天凌晨1時11分獲報，大里區新仁路三段一處住宅發生火警，派遣大里、信義、國光、十九甲分隊，出動消防車12輛、救護車3輛與消防人員共45人前往搶救。

消防人員表示，火警現場為2層樓水泥、3樓鐵皮加蓋建築物，1樓客廳起火燃燒，疑似有3人受困。搜救人員進入屋內搜索，於1樓廁所處，發現1名66歲男性無生命徵象、無明顯外傷，送醫後仍傷重不治。

有1名婦人在2樓經由陽台順利逃生，另1名女子於3樓處原地避難，待火勢撲滅後經消防人員引導下樓，由救護車預防性送至大里仁愛醫院治療。

火勢於1時45分撲滅，警消初步勘查1樓客廳起火燃燒，燃燒面積約10平方公尺，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：陳仁華）1110501

台中市大里區一處住宅1日凌晨發生火警，消防局獲報到場搶救，發現1樓客廳起火燃燒，搜救人員進入屋內搜索。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月1日
台中市大里區一處住宅1日凌晨發生火警，消防局獲報到場搶救，發現1樓客廳起火燃燒，搜救人員進入屋內搜索。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月1日
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