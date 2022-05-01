法務部攜手職籃聯盟 推動反毒防賭合作機制

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（中央社記者林長順台北1日電）法務部與T1聯盟合作，今天在創始球隊「新北中信特攻」主場館新莊體育館共同舉辦「反毒、防賭」法治宣導活動。

法務部指出，近年來籃球賽事方興未艾，不論是HBL（高中籃球聯賽）、SBL（超級籃球聯賽）、WSBL（女子超級籃球聯賽）等，帶給民眾無比的感動及鼓舞，也讓籃球運動成為台灣當前最受歡迎的運動之一。

而為維護籃球運動這種良好的風氣，並促進國內職業運動產業的永續發展，法務部長蔡清祥要求所屬檢調人員，應預先防範賭博、毒品等犯罪因子破壞各種運動賽事的公平性，以確保球員均能在安全無虞的球場上盡情揮灑，再創佳績。

為杜絕過去職棒簽賭事件重演，法務部今年4月起已與國內職業籃球聯盟建立合作防賭機制，主動建置職籃防賭聯繫平台，嚇阻黑道或犯罪組織不法介入賽事，以維護純淨的職籃環境。

法務部今天再與T1聯盟（台灣男子職業籃球聯盟）合作，特別在其創始球隊之一「新北中信特攻」的特攻基地即主場館新莊體育館，共同舉辦「反毒、防賭」法治宣導活動，藉由熱血的賽事，展現政府全面防堵毒品、賭博及暴力介入以捍衛職籃運動的決心。

法務部表示，今天賽事是T1聯盟2021-22球季例行賽，由「新北中信特攻」對上「台中葳格太陽」，由蔡清祥擔任開球嘉賓。

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蔡清祥致詞時，感謝T1聯盟及「新北中信特攻」等球隊共同為達成「反毒、防賭」目標所做的努力。他也藉此呼籲現場球迷朋友，一起攜手維護職業運動的發展榮景，全民監督讓犯罪分子無所遁形。

現場並舉辦「變裝化身反毒HERO」主題活動，邀請球迷穿上檢察官法袍化身反毒HERO，參與活動者還有機會獲得「新北中信特攻」明星球員變裝檢察官的限量拍立得照片，以多元、趣味、創新的宣導方式，邀請及吸引現場球迷一起加入「反毒、防賭」的行列。（編輯：張銘坤）1110501