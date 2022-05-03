孫安佐涉製槍未遂案二審開庭 有無審判權待評議

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藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐涉在美國製槍未遂，一審以無審判權為由判決公訴不受理，檢方上訴，二審3日開庭。圖為孫安佐（前中）庭訊後離開法院。中央社記者劉世怡攝 111年5月3日

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（中央社記者劉世怡台北3日電）孫安佐涉在美國製槍未遂，一審以無審判權為由判決公訴不受理，檢方上訴，二審今天開庭，孫安佐辯護人主張，美方沒認定有製槍行為。孫安佐庭後說，本件暫無結果，不知要說什麼。

孫安佐今天3名辯護人及父親孫鵬陪同下出庭，庭訊時未多發言，委由辯護人說明；庭訊後，面對媒體提問，僅回應目前還沒有一個結果，他也不知道要說什麼。孫鵬則在庭訊後急忙步出法院時表示，要趕高鐵到南部工作。

孫安佐辯護人在庭上表示，依照經驗法則，本件為矚目案件，美國法律完備，如果孫安佐行為涉及美國刑責，不可能有漏未起訴情形，美國沒有認定有製造槍枝行為，只是組裝槍枝，並沒有遭到起訴，本件上訴無理由。

辯護人提及，槍枝組裝未完成，無法發揮槍枝作用，就像手機只有電路板，當然不能打電話；鑑定人已指出，本件扣案零件部分，必須加工，否則無法發揮作用，槍枝要完成製造必須要有車床，但孫安佐沒有這樣的設備及能力。

辯護人指出，退萬步來說，扣案零件已銷毀，無法以卷內照片來判斷「下槍身」情形，假設有完整的「下槍身」以國內刑法應論持有手槍主要零件罪，而不是檢方起訴的製槍未遂罪。

法官庭末諭知，本件為程序問題（有無審判權），原則只開庭今天一次，待合議庭評議認定，全案候核辦。

全案起於，藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐涉嫌於民國107年1月間在美國網購槍枝零件，並因向同學聲稱將持槍朝學校射擊而遭逮捕，隨後於美國服刑238天後遭遣返，於107年12月11日入境台灣。

士檢認為，台灣法院對孫安佐在美犯行具有審判權，偵查後依槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可製造手槍未遂罪起訴。

一審士林地方法院1月底認定，孫安佐觸犯槍砲彈藥刀械管制條例製造改造手槍未遂罪，但此行為為犯罪地即美國法律所不處罰，依刑法規定法院無審判權，諭知公訴不受理。（編輯：李錫璋）1110503