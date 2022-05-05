情趣用品店暗藏職業賭場 台南警攻堅逮18人送辦

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台南市永康區情趣用品店「大人的玩具」，掛羊頭賣狗肉，私下經營百家樂職業賭場，警方4日凌晨破門攻堅查獲，逮人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市永康區情趣用品店「大人的玩具」，掛羊頭賣狗肉，私下經營百家樂職業賭場，警方昨天凌晨破門攻堅，逮捕許姓負責人及賭客共18人，依法送辦。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，警方昨天凌晨攻堅永康區永大路情趣用品店「大人的玩具」，破獲隱藏在內的百家樂職業賭場，逮捕43歲賭場負責人許姓男子、工作人員、把風人員、房東等11人及賭客7人。

警方同時在現場查扣新台幣40萬5400元、籌碼5885萬9300元、16副撲克牌、4顆骰子、1台監視器主機等物。

警方調查，許男狡奸，利用「大人的玩具」掛羊頭賣狗肉，經營百家樂職業賭場，卻因出入分子複雜，還裝設監視器，被警方盯上破獲。

警方詢後，依賭博罪嫌送辦許男等人，賭客依社會秩序維護法各裁罰9000元。（編輯：方沛清）1110505