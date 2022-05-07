老婦溪頭健行失蹤3天 疑失足墜150公尺深谷亡

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78歲沈姓老婦4日到南投溪頭健行，與家人分開上廁所後便失去蹤影。南投縣消防局連日搜索，7日在第2涼亭附近約150公尺深谷發現遺體，不排除是失足墜落，遺體下午已交警方及家屬處理後續。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）沈姓老婦4日到溪頭健行，與家人分開上廁所便失去蹤影。南投縣消防局連日大範圍搜索，今天在第2涼亭附近約150公尺深谷發現遺體，不排除失足墜落，由檢警進一步調查。

78歲沈姓老婦一行4人4日到溪頭健行，老婦在溪頭天文台與家人分開獨自上廁所便失去下落，家屬趕緊報案並張貼協尋公告指出，天文台監視器有拍到最後身影，老婦雖健忘，但未達失智，請山友幫忙留意。南投縣消防局則通知所屬第三大隊啟動山域事故應變機制。

消防隊會同義消、溪頭園區工作人員、警察連日入山搜索，範圍包含溪頭內易走錯路線、天文台附近可能走失路徑、天文台往忘憂森林、忘憂森林往金柑樹山、烏土堀林道繞至信義鄉，也陪同家屬在天文台附近以繩索垂降搜索，但都未發現沈姓老婦蹤跡。

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南投縣消防局表示，沈姓老婦未帶手機，無法透過手機定位軌跡，警消連日搜索未發現背包、登山杖等隨身物品，雖申請空勤總隊直升機支援空勘，但溪頭地區林相茂密，甚至部分步道路徑不明顯，搜救任務不易。

消防局第三大隊與多個單位今天派32人分組持續搜尋，上午在第2涼亭旁距離100公尺原始林區發現失蹤者掉落的帽子，不久在距涼亭約150公尺深谷發現沈婦，搜救人員下切接觸後，沈婦已明顯死亡，架設繩索吊掛帶離溪谷，遺體下午交警方及家屬處理後續。（編輯：吳協昌）1110507