新北市中和火警 9家工廠遭波及、1人受傷送醫
2022/5/11 08:09（5/11 08:21 更新）
新北市中和區連城路518巷一處連棟式鐵皮工廠區11日清晨發生火警，廠區陷入一片火海，火勢與濃煙很大，共9間工廠遭波及。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月11日
（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和區連城路518巷，一處連棟式鐵皮工廠區，今天清晨近5時許發生火警，火勢全面燃燒2個多小時後熄滅，共9間工廠遭波及。其中1名男子逃生時不慎受傷，意識清醒送醫。
新北市府消防局發布簡訊表示，今天清晨4時42分據報，中和區連城路518巷一處工廠區發生火警，現場為鐵皮屋回收重油的工廠。
消防局表示，到達現場時發現，現場有油槽外洩燃燒，工廠區陷入火海，火勢與濃煙很大。一共出動163名警義消搶救，共62輛各種消防車輛。
消防局除全力搶救，也通知環保局、毒災應變中心，過程中有1名李姓男子左腳腳底撕裂傷，被送往衛福部雙和醫院治療，意識清醒。
消防局說，火勢在6時15分控制、7時火勢熄滅，一共燃燒9間工廠，面積約350坪，起火原因將進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1110511
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