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高雄女數萬成員網站分享大麻心得遭盯上 毒品罪送辦

2022/5/11 13:35
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄鳳山黃姓女子因在成員達數萬多人網站詢問「吸了大麻會有什麼感覺」遭告發，警方前往其住處搜出菸斗跟大麻菸草等，她供稱來源是網友轉讓，依毒品罪嫌移送雄檢偵辦。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會說明，偵查第一隊三分隊接獲情資，有人以匿名方式在網路公開分享施用大麻心得，因此與少年警察隊成立專案小組。

警方經蒐證調查，認為26歲黃女涉案事證明確，5月4日持搜索票前往黃女高雄鳳山住處搜索，當場查獲大麻菸草9點多公克、施用菸斗及捲菸紙等證物。

警方調查，黃女時常在成員人數近4萬的網站內公開分享、詢問如「抽了大麻會有什麼感覺」等問題心得，也因此遭盯上蒐證。

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黃女接受警訊時供稱毒品來源是有網友轉讓給她，至今已吸食約2年，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

至於網站內其他留言網友是否也涉及違反毒品罪，警方也向中央社記者表示，實務上仍須視個案狀況和證據多寡認定，才能據此向院檢申請核發搜索票。警方也將擴大追查網站內是否有其他網友涉吸食大麻，並持續溯源黃女大麻來源。（編輯：陳仁華）1110511

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