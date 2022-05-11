北市男子賣車遭亮刀恐嚇毆傷 警速逮6嫌送辦

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北市胡姓男子10日晚間和相識的27歲陳姓男子約定在台北車站附近買賣車輛，遭對方亮刀恐嚇、敲擊頭部，車輛也被陳男等人開走，警方獲報後立即成立專案小組偵辦，在北市和基隆地區將涉案6嫌緝捕到案送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市胡姓男子昨晚和相識的27歲陳姓男子約定在台北車站附近買賣車輛，不料竟遭對方亮刀恐嚇、打頭並將車開走，警方獲報後迅速在北市和基隆地區將涉案6嫌緝捕到案送辦。

台北市警察局中正第一分局今天舉行破案記者會，分局長陳明志表示，胡姓民眾昨晚9時許到轄下忠孝西路派出所報案，稱其在轄內鄰近台北車站的1棟大樓內旅館與人有車輛交易糾紛，過程中對方不但亮刀恐嚇，對方同夥還持不明物體敲擊自己頭部，未付款便將他欲販售的奧迪車輛開走。

警方獲報後立即成立專案小組偵辦，經查此案緣起於胡男和相識的陳男約定試車交易，過程中發生不明糾紛，陳男及其同夥突然亮刀恐嚇，並持棍棒毆傷胡男，造成其頭部有撕裂傷，車輛也被陳男等人開走。

專案小組追查發現陳男並未離開案發大樓，研判仍躲藏於內，立即派員前往搜捕，於同棟日租套房內當場逮捕4嫌，隨後得知還有2嫌逃往基隆地區，今天凌晨5時許赴基隆逮捕到案。

同時，當場起獲開山刀、球棒等做案工具，並找回遭開走車輛，全案詢後將6嫌依涉強盜、傷害及恐嚇罪移送台北地檢署偵辦並建請羈押。（編輯：方沛清）1110511