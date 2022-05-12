藝人子涉詐領他人名牌包 二審輕判6月確定

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（中央社記者劉世怡台北12日電）藝人張魁的兒子張覺引被控向咖啡店家詐領他人的名牌包、包內現金及昂貴財物，一審判張覺引8月，二審今天認定包內是否有現金及昂貴手錶證據不足，改判6月，得易科罰金確定。

全案起於，張覺引民國107年7月1日與涂姓被害人前往台北市信義區某家咖啡相談，但突有不明人士衝入咖啡店毆打涂，並把涂押走，涂隨身攜帶的名牌包遺留現場，咖啡店家發現名牌包，代為保管。

檢方起訴指出，張覺引隔天凌晨返回咖啡店，佯稱是名牌包主人，店家便將名牌包交給張男；張詐領名牌包、包內現金及昂貴財物涉犯詐欺罪。涂姓被害人後來脫困，發現名牌包疑遭張覺引領走，因此報案。

張覺引辯稱，否認犯罪，名牌包是在馬來西亞機場免稅店買的，當天涂被擄走，警察請他協助調查，太匆促才沒把名牌包帶走；涂姓被害人則說，名牌包是北市百貨公司專櫃買的。

咖啡店家表示，張覺引當天不是很匆促被警察帶走，案發隔天還有打電話到店裡，表示希望將前一天店裡監視畫面洗掉。

一審法院審酌，涂姓被害人自願測謊，經鑑定所陳述無不實，證據價值不低，且涂被擄走，警方不是立即請張覺引協助查案，張覺引有時間買單及處理個人物品，當下對名牌包視若無睹、任意棄放，甚至想請咖啡店銷毀監視畫面，不合常理。

一審依詐欺罪判張覺引有期徒刑8月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定，涂姓被害人雖稱背包內有新台幣20萬現金及勞力士手錶1支，但沒有證據可以證明，因此不能就此認定張覺引有詐得這部分財物。

二審考量張男貪圖不法利益，竟趁友人之危而向不知情的咖啡店主詐取被害人財物，漠視法紀且不尊重他人財產權，涂男損失非輕，考量認定張男詐得財物較原審為少，改判刑6月，可易科罰金，全案確定。

本件民事部分，一審之前判張覺引須賠償72萬多元給涂男，經上訴，現由二審審理中。

此外，張覺引另被控計誘涂男讓黑道逼債部分，涉犯幫助剝奪他人行動自由罪，一審之前判張男5月徒刑，也已上訴由二審審理中。（編輯：張銘坤）1110512