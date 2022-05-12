涉侵權洪瑞珍商標 堂妹夫妻一審各判6月徒刑

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（中央社記者沈佩瑤新北12日電）知名洪瑞珍三明治二代經營者控告其堂妹夫妻，用洪瑞珍二代店名義攀附正店商標，侵害商標權。新北地院近日依違反商標法，判處這對夫妻2人各6個月徒刑，可上訴。

根據新北地方法院判決書指出，這對夫妻曾因有關「洪瑞珍」商標爭議，在民國107年8月間和洪瑞珍三明治二代經營者簽訂和解書，知道未獲同意或授權，已無法再使用與「洪瑞珍」相同或近似商標的權利。

但在108年1月至109年4月期間，這對夫妻仍在他們所經營的「洪家手作」三明治多個分店，使用「洪瑞珍」、「HUNG RUI CHEN」等字樣。

夫妻2人在審理時均否認犯行，辯稱只是在描述經營者第二代身分，向消費者說明相關淵源，且使用商標是「洪家手作」，並非洪瑞珍。

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法官認為，2人將自身店家與「洪瑞珍」作為連結，對外傳達內涵實為「洪瑞珍」所經營或授權的店家，已不能算是描述性合理使用，因此認為其辯詞不可採。

法官認為，2人為牟個人私利，簽訂和解書後，仍繼續使用繼續恣意使用高度近似商標，不僅讓消費者產生混淆、紊亂市場機制，也間接危害保護智慧財產權制度與政策，加上2人侵害商標權期間達1年以上，犯後均否認犯行，迄今尚未能和解或賠償，判刑各6個月，可易科罰金。（編輯：張銘坤）1110512