新檢察長人事 蔡清祥：兼顧地域平衡與世代傳承

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（中央社記者蕭博文台北13日電）法務部今天公布新任檢察長名單，部長蔡清祥表示，此次派任兼顧地域平衡與世代傳承，並持續拔擢基層優秀檢察官，新北地檢署檢察官陳盈錦直接派任屏東地檢署檢察長即為一例。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部長蔡清祥自檢察官人事審議委員會提出的12人入圍名單中圈選6人，連同現任檢察長進行通盤調動，名單今天出爐。

被圈選6人將出任檢察長部分，包括最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝派任台灣高等檢察署、廉政署長鄭銘謙派任福建高等檢察署金門檢察分署、保護司長毛有增派任新北地檢署、新北地檢署檢察官陳盈錦派任屏東地檢署、台中高分檢檢察官郭景東派任金門地檢署、高雄高分檢檢察官黃元冠派任連江地檢署。

蔡清祥接受媒體聯訪時表示，人事作業秉持公開、透明、無私的原則，完全尊重檢審會所提的入圍名單，從中通盤審慎考量。

他說，檢察長的條件包括業務熟悉度、專業能力、操守、溝通力、領導力與協調力，針對初任檢察長者，還要就歷練、風評、處事能力進行綜合考量。

蔡清祥表示，此次新派任檢察長兼顧北、中、南區域人才衡平與老中青世代傳承，以及提拔一、二審傑出領導人才，並持續鼓勵、拔擢基層優秀檢察官，讓中生代檢察官知道只好好做就有機會。

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蔡清祥提到，陳盈錦這次從一審檢察官直接派任檢察長，創下首例，代表檢察官因輪調制度從二審回到一審後不代表沒有機會，反而更應該更認真奉獻，將二審歷練帶回一審。

蔡清祥說，這次沒有遴派新的女性檢察長，但從整體調動來看仍是相當重用女性，包括將彰化地檢署檢察長俞秀端派往六都中的桃園地檢署，就是希望她運用善於溝通及親和的特質帶領年輕檢察官。（編輯：戴光育）1110513