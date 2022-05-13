一審檢直升檢察長 陳盈錦：基層士氣深受鼓舞

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（中央社記者蕭博文台北13日電）法務部今天公布檢察長新人事案，新北檢檢察官陳盈錦派任屏東地檢署檢察長，寫下一審檢察官直接派任檢察長首例；陳盈錦說，此舉令一審檢察官深受鼓舞，他將全力以赴。

陳盈錦現為新北地檢署檢察官，曾任宜蘭、板橋等地檢署檢察官、台北地檢署主任檢察官、行政執行署新北分署分署長與副署長，今年首次獲檢察官人事審議委員會納入檢察長遴選入圍名單即中選。

陳盈錦說，能夠獲派任檢察長讓他深感意外，部長的肯定讓一審檢察官士氣深受鼓舞，也讓檢察官了解未來不管在什麼審級，只要努力工作都有機會。

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面對首度擔任檢察長職務，陳盈錦表示將全力以赴，希望盡快融入屏東地檢署，尤其是面對年底大選，查賄工作為第一要務；此外，協助檢察官在國民法官新制中稱職表現也是他的重要任務之一。

法務部指出，陳盈錦為司法官訓練所第33期結業，兼具一二審資歷與行政歷練，去年主動回任一審擔任檢察官表現優異、處事誠懇，具有前瞻思維及溝通協調能力，屢獲基層檢察官肯定，此次獲部長蔡清祥派任檢察長，成為一審檢察官直接派任地檢署檢察長的首例。（編輯：張銘坤）1110513