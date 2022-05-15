國際家庭日 新住民王芬芬藉瑜珈平衡家庭關係

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）今天是國際家庭日，移民署表示，為宣導家庭的重要性，近日邀請來自中國大陸的新住民、瑜伽老師王芬芬分享如何運用各種體式覺察內在訊號，透過身心平衡讓家庭關係順利發展。

移民署北區事務大隊台北市服務站今天發布新聞稿表示，聯合國大會於1993年決議為提高國際社會對家庭重要性的認識，並促進家庭和睦、幸福和進步，訂5月15日為國際家庭日（International Day of Families）。

因應國際家庭日到來，台北市服務站表示，近日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」時，也特別邀請學習瑜珈10多年的王芬芬到場分享自己的家庭關係，藉由持續不間斷的瑜珈練習，自我覺察與認識別人日常，透過身段柔軟的小秘訣，達成身心平衡目的，家庭關係就能自然且順利發展。

王芬芬會中指出，自己多年前因緣際會下來到台灣環島旅行，途中結識現在的先生，兩人於民國107年結婚領證後，隔年便隨先生在台安頓，時年23歲的她其實已在中國大陸廣州從事瑜珈老師工作達5年，婚後也在台持續瑜珈教職，做自己有興趣的事。

她說，自己為精進瑜珈專業，曾兩度前往瑜珈發源地「印度」進修學習，不管是瑜珈體位伸展、梵文唱頌、靜心冥想及力量技巧訓練等，均能一一掌握，同時也將瑜珈運用在經營家庭中，若和先生、公婆有觀念不合處，進行溝通前會先整理好自己，談話不帶情緒性字眼，如同瑜珈般以各種體式覺察身體內在訊號，用呼吸感知當下，就能找到安定的力量。

王芬芬表示，家是講愛的地方，只要擁有正念之心，就能溝通結善緣，鼓勵和自己一樣遠嫁的新住民姊妹無須擔心害怕。

台北市服務站表示，為宣導家庭的重要性，活動當天課程，也讓學員們製作木屋造型的擴香石，佐以乾燥花點綴，最後滴上香薰油，讓香氣隨著愛的祝福，一同蔓延至新住民家庭的每個角落。（編輯：李錫璋）1110515