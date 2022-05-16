南投翠巒聯外道路大坍方 男駕車險遭活埋

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南投縣仁愛鄉力行產業道路通往翠巒部落聯外道路16日發生大規模坍方，有男子駕車行經，見路面有落石，下車查看後跑回車上快速倒車遠離，隨即大量土石與樹木滑落，避免被活埋。警方事後派員設置封鎖線（圖）。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣仁愛鄉力行產業道路通往翠巒部落聯外道路今天下午大規模坍方，有男子駕車要通過時遭落石阻擋，下車查看就跑回車上倒車，隨即大量土石與樹木滑落，所幸男子未遭活埋。

水氣偏多，中央氣象局今天下午發布豪雨特報指出，花蓮縣、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，新竹縣、苗栗、台東（蘭嶼）、基隆北海岸地區及雲林、嘉義、高雄、北部山區也有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請注意坍方、落石。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路通往翠巒部落的產業道路今天下午發生大規模坍方，一名男子駕車行經，見路面有落石，下車往前步行抬頭查看，沒幾秒便趕緊跑回車上倒車，接著大量土石與樹木就從上邊坡滑落，還好男子注意到邊坡滑動且跑得快，才避免被活埋。

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南投縣警察局仁愛分局表示，邊坡坍方地點位於翠巒部落聯外產業道路，非力行產業道路主線，坍方未造成人員傷亡，不過由於投89線指標15.8公里處翠巒路段也有坍方，目前居民進出須繞行南線農路，經梨山、大禹嶺、合歡山，雖繞遠路，但部落尚未成孤島。

警方指出，坍方點位於投89線指標13公里處下切往翠巒部落的聯外道路，已派員設置封鎖線，居民勿強行通過；另外，近期降雨，民眾請勿上山遊玩，且建議行駛由交通部公路總局養護的台14甲線、台8線，路況較佳，勿信導航行駛投89線力行產業道路。（編輯：謝雅竹）1110516