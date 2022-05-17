退休警涉開槍殺人交保檢方聲明異議 原處分撤銷

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉縣警局侯姓前偵查佐被依殺人罪嫌起訴並求處無期徒刑，案件移審，法官諭知15萬元交保，檢方向嘉義地院聲明異議。嘉義地院認原裁定理由不完備，原處分撤銷，發回重裁。

嘉義縣警局前偵查佐侯男涉及殺人案件6日移審嘉義地方法院，當時侯男還羈押在嘉義看守所，合議庭受命法官認為全案涉嫌人多達6人，除了侯男外，其餘5人未羈押或獲交保；案件已經檢察官詳細偵查，理應認侯男尚無勾串共犯之虞，因此，侯男雖有犯罪嫌疑，尚無羈押必要，諭知新台幣15萬元交保及限制住居。

嘉義地檢署檢察官陳睿明對侯男交保並限制住居處分不服，向嘉義地院聲明異議，其他法官合議裁定原處分撤銷，發回原受命法官重裁。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏今天告訴中央社記者，法院在審酌被告是否有羈押的必要性時，須先認定被告犯罪嫌疑確屬重大，且具有法定羈押原因，最後才判斷有無藉由羈押處分保全偵查、審理或執行的必要性，若認無此必要性，才以羈押的替代處分交保、限制住居等代替。

周俞宏指出，嘉義地院原處分除未就侯男是否犯罪嫌疑重大先為認定外，也未就侯男有無刑事訴訟法第101條相關各款所列的羈押原因加以說明，逕認侯男無羈押必要，逕准予侯男交保、限制住居，尚有理由不完備，因此，發回由原受命法官另為適當處理。

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據嘉義地檢署起訴書，54歲侯男從警職退休後投資土方工程，與綽號「包仔」的28歲張姓男子有利益衝突，今年1月5日晚間相約談判，因張男嗆聲挑釁，雙方爆發衝突，並發生槍戰，侯男被控持槍擊中張男右前額，張男當場失去意識，車子失控撞電線桿身亡。

檢方日前偵結，依殺人等罪嫌起訴侯男等6人，並認為侯男在警職退休後未能潔身自持，反擁槍自重，甚至涉及開槍殺人，建請求處無期徒刑。（編輯：陳仁華）1110517