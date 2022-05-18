退休警涉開槍殺人交保 檢方聲明異議後重裁羈押

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）嘉縣警局侯姓前偵查佐日前被依殺人罪起訴並求處無期徒刑，案件移審，法官諭知15萬元交保，檢方聲明異議，經嘉義地院撤銷原處分，發回重裁。合議庭今天裁定侯男羈押禁見。

嘉義地方法院合議庭認為，嘉義縣警察局侯姓前偵查佐經訊問後雖否認犯行，但此案有相關證人證述及行車記錄器錄音對話可以佐證，足認侯男犯罪嫌疑重大。同時根據檢方起訴書內資料顯示，侯男犯後有跟共犯討論案情並刪除通訊紀錄，可見有勾串共犯和湮滅證據的情形。

合議庭考量，羈押限制人身自由及刑罰權所欲維護公益，認為如命侯男具保、責付或限制住居，不足以確保審判順利進行，而有羈押必要，故裁定羈押並禁止接見通信。

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據嘉義地檢署起訴書，54歲侯男從警職退休後投資土方工程，與綽號「包仔」的28歲張姓男子有利益衝突，今年1月5日晚間相約談判，因張男嗆聲挑釁，雙方爆發衝突，並發生槍戰，侯男被控持槍擊中張男右前額，張男當場失去意識，車子失控撞電線桿身亡。

檢方日前偵結，依殺人等罪嫌起訴侯男等6人，並認為侯男在警職退休後未能潔身自持，反擁槍自重，甚至涉及開槍殺人，建請求處無期徒刑。（編輯：李錫璋）1110518