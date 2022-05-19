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轆轆溫泉2溯溪落水民眾水底判死亡 家屬感謝警方辛勞

2022/5/19 13:26
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）去年12月前往轆轆溫泉溯溪落水2民眾，遺體卡在石縫，因放棄打撈經水底影像判讀，檢方以死亡簽結，家屬接受結果並感謝台東縣警察局關山分局這5個月來的奔走連繫幫忙。

去年12月10日許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子，前往轆轆溫泉溯溪，許、羅2男遭沖走失蹤。包括台東縣警察局、台東縣消防局、中華民國溯溪協會及台東縣海端鄉揹工等單位投入搜救。

今年2月間在台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜的積極奔走下，國軍也投入搶救，但因今年初至今，水勢依然湍急，無法打撈卡在石縫遺體；因水底攝影捕捉到屍體，確定2人已死亡，檢方簽結發出死亡證明。

台東縣議會今天舉行定期大會，進行警政單位報告，台東縣議員王文怡特別代表家屬感謝台東縣警察局關山分局。

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王文怡表示，這5個月搜救中，關山分局曾邀集國蒐中心、空勤總隊及國軍單位開會決定派出6名人員搭乘直升機前往，發現2名失蹤民眾屍體卡於石縫，水流湍急，無法打撈，後提供證據取得死亡證明，家屬特別拜託她感謝關山分局主辦四組組長張淵瑜積極連繫各單位及家屬，工作辛勞，請警局予以獎勵。

台東縣警察局長葉超鴻表示，這案警政署相當重視，他會給予適當處理。（編輯：陳仁華）1110519

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