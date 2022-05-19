誆投資比特幣平台吸金上億 張姓通緝犯遣返回台

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）張姓男子2014年在台灣以投資比特幣交易平台為名，詐騙吸金逾2億元，張男隨後潛逃出境，遭到台北地檢署通緝。調查局與泰國執法機關合作，今天下午將張男遣返回台。

張男是美國氪能集團香港子公司「裕勢投資有限公司」在台最上線，他自2014年5月起，與鄧姓香港人及林姓男子在台發展組織，對外宣稱氪能集團係以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬不特定民眾投資氪能集團及MYCOIN網站的虛擬貨幣比特幣交易平台，向被害人佯稱投資購買即可分配若干比特幣。

多名被害人誤信為真，分別投資新台幣數十萬至千萬元不等金額，張男等人共同吸金逾新台幣2億元，受害人遍布全台，張男涉犯詐欺和違反銀行法等罪。

案子經調查局台北市調查處偵辦後移送台北地檢署，但張男在2015年4月間潛逃出境，台北地檢署在2019年12月26日對張男發布通緝。

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調查局後來掌握到張男2019年進入泰國，駐泰代表處相當重視此案，調查局駐泰國法務秘書和移民署駐泰國移民秘書持續追查掌握張男在泰國動向，與泰國皇家警察總署（RTP）移民局分享情資，發現張男今年5月初簽證逾期，因此台泰警方聯手在曼谷逮捕張男到案。

在調查局駐泰國法務秘書協調下，泰方迅速進行張男遣返作業，今天下午將張男遣返回台，預定下午6時抵達桃園國際機場，並由調查局台北市調查處將他解送台北地檢署歸案。（編輯：韋樞）1110519