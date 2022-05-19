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氪能集團吸金案台嫌落網 港星彭偉華通緝中

2022/5/19 17:54
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（中央社記者蕭博文台北19日電）張姓男子2014年在台灣以投資比特幣交易平台為名，吸金逾2億元後輾轉逃亡泰國，今天遭調查局押解回台；同案被告、港星彭偉華則於2019年遭北檢發布通緝，尚未到案。

台北地方檢察署2019年起訴指出，張姓男子與林姓男子同為氪能集團在台最上線，從事招攬投資氪能集團及「MYCOIN」網站虛擬貨幣交易平台等業務。

2014年起，張男、林男與彭鏡光（綽號KK，藝名彭偉華）等人，陸續在台北市多家飯店舉辦「MYCOIN交易平台」比特幣投資說明會。

彭鏡光自稱「MYCOIN比特幣交易網站」執行總裁，宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬民眾投資，年利率達200%，並搭配高額佣金制度，鼓勵會員拉下線。

北檢先行起訴林男等人，並通緝已逃匿的張姓男子、彭鏡光共5人；一審台北地方法院依銀行法判林男2年6月徒刑、林男女兒2年徒刑、王姓會員判刑2年，案件上訴台灣高等法院審理中。

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調查局今天表示，張姓男子等人吸金逾新台幣2億元，受害人遍布全台；張男2015年潛逃出境，2019年入境泰國，調查局隨即與泰國皇家警察總署（RTP）移民局分享情資，聯手將張男逮捕到案

調查局說，在駐泰國法務秘書協調下，泰方迅速進行張男遣返作業，今天下午將張男遣返回台，預定下午6時抵達桃園國際機場，將由調查局台北市調查處將他解送北檢歸案。（編輯：李亨山）1110519

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