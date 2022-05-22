男子公園持刀傷人 桃園勇警負傷逮捕送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市警察局中壢分局一名員警今天執勤時，遭到犯嫌持刀刺傷，仍忍痛將歹徒逮捕歸案，警詢後依殺人未遂及妨害公務罪嫌，將犯嫌移送桃園地方檢察署偵辦，員警送醫後已無大礙。

中壢分局接受媒體訪問表示，上午9時40分許，中壢派出所接獲派案，指出中正公園內有一名男子欺負老人及咆哮路人案件，調派備勤警員楊明諺及勤查警員林劭威前往處理，警方到場後，經民眾告知，40歲的張姓男子持刀傷害74歲蔡姓男子，造成大腿後側及腳踝受傷後離去，但仍在公園內逗留。

警方表示，員警依照民眾指證特徵在公園內搜尋，過程中突然遭遇張男持刀靠近，員警立即退後閃避，但警員林劭威不慎跌倒，張男便持刀刺向員警左胸，造成約1.5公分傷痕，員警忍痛掙脫，但顧及公園人多，不適合用槍，因此採用警棍與辣椒水制止。

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警方指出，張男因情緒失控且拒捕，與警方發生肢體拉扯，最後在支援警力到場後合力將其壓制逮捕，經過警方詢問後全案依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。林劭威送醫後已無大礙，在執勤結束後已自行休息。

桃園市警察局長陳國進聽到消息後，也特別在下午前往中壢分局，頒發慰問金給執勤受傷的林劭威，並肯定林劭威和楊明諺維護治安的辛苦。（編輯：李錫璋）1110522