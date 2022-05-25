北巿聯醫醫師涉圖利廠商 懲戒減月俸10％

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（中央社記者劉世怡台北25日電）前台北巿立聯合醫院杜姓醫師涉採購案圖利廠商，一審無罪，二審審理中，而台北巿政府移送懲戒，法院認定杜姓醫師訂嚴苛採購規格使廠商得標，判減月俸10％期間1年，可上訴。

懲戒法院判決指出，北市府指杜姓醫師民國100年到104年兼任影像醫學部特殊放射組主任，老達利公司102年間參與醫院放射科用影像讀取儀採購案，杜姓醫師涉嫌從中設特殊規格，以達限制競爭及護航老達利得標。

刑事部分，台灣台北地方檢察署104年10月將案件偵結，依貪污治罪條例對於主管事務圖利罪嫌起訴杜姓醫師等；一審台灣台北地方法院109年9月間，認定杜姓醫師罪證不足判無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

行政懲處部分，懲戒法院認為杜姓醫師訂嚴苛採購規格，使僅老達利符合規格而得標，其他公司僅能放棄投標，有違機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理原則規範。

懲戒法院審酌杜姓醫師行為目的有利於醫院臨床醫療，及任醫師數十年，已達退休年齡，判決減月俸10％，期間1年；可上訴。（編輯：李亨山）1110525