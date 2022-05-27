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國3和美路段2起追撞事故 一度回堵超過5公里

2022/5/27 14:03（5/27 14:16 更新）
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國道3號北上和美路段27日疑似因大雨視線不佳，先後發生2起追撞事故，總計有8輛車，2人輕傷送醫，事故路段也因車禍封閉。（國道警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年5月27日
國道3號北上和美路段27日疑似因大雨視線不佳，先後發生2起追撞事故，總計有8輛車，2人輕傷送醫，事故路段也因車禍封閉。（國道警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年5月27日
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）國道3號北上和美路段今天上午疑因大雨視線不佳，先後發生2起追撞事故，總計有8輛車，國道警方獲報將2名輕傷駕駛送醫，事故路段也因車禍封閉，車流回堵超過5公里。

內政部警政署國道公路警察局第七警察大隊指出，員警還在現場處理追撞事故，發生原因及責任歸屬尚在調查中。

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國道警方指出，國道3號北上191公里和美路段，疑似因大雨視線不佳，上午11時左右傳出追撞事故，1輛飼料車因煞車不及撞上1輛自小客車，再撞上2輛小貨車；緊接著在北上192公里路段又發生自小客車和小貨車、聯結車追撞車禍，造成2人輕傷送醫。

國道警方表示，2起事故總計有8輛車追撞，由於車輛占用3線車道及出口匝道，北上和美路段車流一度回堵超過5公里，所幸狀況已在上午11時40分左右排除。（編輯：郭諭儒）1110527

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