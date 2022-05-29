台中母女口角 母遭女持刀刺殺送醫不治

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市西屯區一對母女今天傍晚發生口角，35歲的吳姓女子持刀攻擊61歲洪姓媽媽的背部，洪女倒臥血泊中，送醫搶救不治，警方逮捕吳女，全案檢警釐清真相。

台中市警察局第六分局今天傍晚接獲民眾報案，西屯區大祥街上一棟大樓內，吳姓女子與洪姓媽媽因細故發生口角，吳女一時情緒失控，趁著媽媽轉身之際，持刀攻擊媽媽的背部。

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警方趕抵現場，發現洪女已倒臥血泊中，通報救護車將她送醫，經搶救後仍傷重不治，警方當場逮捕吳女，帶回派出所偵訊，將朝家暴殺人罪方向偵辦，並移請台中地檢署偵辦，明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

初步了解，洪女與丈夫離異後，和二女兒吳姓女子一同住在大祥街上的某棟大樓，吳女另有2個妹妹則和父親同住，大兒子、大女兒則和阿嬤住在一起。吳女與媽媽疑因房租問題起口角，吳女表示想要搬出去住，2人發生激烈爭吵，因而發生憾事。（編輯：李錫璋）1110529