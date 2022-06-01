男子涉恐嚇取財衝撞攔查 警西門町開2槍逮人偵辦

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市警方今天下午追查一起涉嫌恐嚇取財、妨害自由案件時，在台北市西門町鬧區對空開2槍示警，攔下企圖以車輛衝撞警方的孫姓男子，將孫男壓制後，帶回新北擴大偵辦調查。

新北市警方今天晚間證實，新北市警局刑警大隊、永和警分局偵查隊，追查1件涉嫌恐嚇取財、妨害自由案，下午3時許在台北市萬華區準備攔下孫姓男子所駕駛車輛，警匪飛車追逐至西門町中華路及漢口街二段時，孫男為擺脫警方追捕，連續衝撞車輛企圖脫逃。

警方說，本案主要是市刑大偵一隊上午接獲民眾黃男報案指稱，其養子楊男與他人有債務糾紛。犯嫌於5月31日傍晚至永和區秀朗路一段向報案人索討新台幣30萬未果；其養子於今天凌晨打電話給黃男，稱遭嫌犯強行帶走。

市警局刑警大隊偵一隊與永和警分局組成專案小組查緝，鎖定涉案車輛，下午被害人與嫌犯約在台北市交付金額時，永和警分局偵查隊的小隊長發現涉案車輛，經攔查孫嫌拒檢，並駕車衝撞朱姓小隊長。

警方見情況危急，朱姓小隊長直接對空開2槍示警，並將準備逃跑的孫男壓制，逮捕涉案犯嫌孫男，帶回擴大偵辦。（編輯：郭諭儒）1110601