男子骨折搭救護車就醫 救護員趁機摸下體遭判6月

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）一名男子右腳骨折搭救護車前往新竹就醫時，擔任救護車隨車緊急救護技術員的張男利用男子躺在擔架時，撫摸男子陰囊，並以手指摳弄男子龜頭及套弄生殖器，遭判徒刑6個月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年9月16日，一輛救護車載著右腳骨折的男子從台南市出發，前往新竹市就醫，救護車行駛高速公路時，張男利用男子右腳骨折需平躺在擔架的機會，徒手伸入男子褲內，撫摸陰囊，並以手指摳弄男子龜頭及套弄生殖器，對男子猥褻得逞。

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男子事後報警處理，彰化地檢署起訴張男；法院審理此案時，張男坦承犯行，請求法官讓他緩刑，不過地院法官認為，張男擔任救護車隨車救護人員，執行救護病患職務時，本應潔身自愛，竟不知檢點約束，利用隨車救護機會，對男子做出猥褻行為，造成男子心理難以抹滅的創傷。

法官認為，張男先前已有因碰觸男性友人生殖器之舉而與友人和解，竟然再度犯案，可見被告並未因此心生戒惕，考量張男行為對告訴人造成心理傷害，因此依刑法第225條乘機性交猥褻罪，判張男有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110605