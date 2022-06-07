國道1號自小客疑自撞護欄 女子拋出車外受傷

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國道1號北上158公里處7日下午發生車禍，一輛自小客車疑似自撞護欄，車身迴轉後停在國道中線車道，車頭毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）國道1號北上158公里處，今天下午發生自小客車疑自撞護欄，車內1名女性被拋出車外，大腿骨折，車內男子也受傷，2人意識清楚，送醫救治，肇事原因待警方調查釐清。

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台中市消防局今天下午1時接獲民眾報案，國道1號北上158公里處后里路段，一輛自小客車疑自撞護欄，車上乘客被拋出車外，立刻派員前往救援。救護人員到場，發現1名年約30多歲的女子被拋出車外，大腿骨折，車內另名30多歲的男子，頭暈、肢體無力，意識均清楚，送醫救治。

警方初步調查，自小客車疑似自撞護欄，車身迴轉後停在國道中線車道，車頭毀損，該事故讓國道交通一度受阻，員警到場處理，目前排除事故現場，恢復交通。（編輯：謝雅竹）1110607