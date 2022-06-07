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首頁 / 社會

詐團假冒中醫師外甥女騙匯款 警助男子追款項

2022/6/7 18:26
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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市張姓男子日前接獲假冒擔任中醫師外甥女的電話，稱要墊付藥材費急需新台幣20萬元，到銀行匯款時行員發現有異報案，警方及時識破詐團謊言，追回13萬元款項，並深入追查。

台中市警察局第三分局今天發布新聞稿表示，健康派出所警員徐紹軒5月30日接獲銀行通報，稱有民眾匯款疑似遭詐騙，警方獲報到場了解。

張男向到場警方表示，日前接到自稱擔任中醫師外甥女的電話，稱要墊付藥材費用需調度款項急用，他便前往銀行匯款20萬元。行員在匯款成功之際，便隨即發現受款帳戶遭警示，為與詐騙集團搶時間，行員急忙留住張男，並通報警方到場。

張男向警方說，匯款前才跟外甥女確認過，款項是要買藥材的沒錯。但警方一問之下才發現，張男與外甥女用來聯繫的LINE通訊帳號是近日才取得，認為他極有可能遭詐。

張男得知自己可能遭詐騙也亂了陣腳，一時找不到外甥女正確的聯繫手機號碼，幸警方從旁協助，藉由張男外甥女工作的診所電話，與外甥女取得聯繫，確認張男是遭到詐騙無誤。

警方立即將張男帶回派出所，完成相關報案程序，並及時攔阻尚未遭詐騙集團領走的13萬元款項，深入追查犯嫌。

警方呼籲，「假檢警」、「假冒親友」、「解除分期付款」等均為常見詐騙手法，民眾可至內政部警政署165全民防騙網，隨時更新反詐騙資訊，接獲陌生電話應多加求證，避免受騙上當。（編輯：方沛清）1110607

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