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男8度酒駕落網 法官批守法意識薄弱判7個月

2022/6/8 11:21
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）朱姓男子酒駕騎車行經高雄阿蓮區遭警攔查，酒測值達0.47毫克，橋頭地院審理時發現這次竟是他第8度酒駕被抓，考量其守法意識薄弱，依公共危險罪判處7個月徒刑，可上訴。

橋頭地方法院法官審理時，發現朱男先前有7次酒駕紀錄，但這次仍貿然騎車，漠視一般公眾及駕駛人安全，且政府機關一再宣導酒駕危害性，被告卻仍不知警惕，顯然欠缺守法意識，對社會危害不低。

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不過，法官考量朱男犯後始終坦承犯行，且這次酒駕未造成實害危害，家庭經濟狀況等，因此依公共危險罪判處7個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，家住台南市的朱男今年1月9日上午10時許在家喝完藥酒後，同天下午酒駕騎車上路，結果在行經高雄市阿蓮區中正路時，因左轉未打方向燈遭員警攔查，警方發現他身上散發酒氣，經酒測發現吐氣酒精濃度為每公升0.47毫克，當場移送橋頭地檢署偵辦。檢方偵結後，將他依公共危險罪起訴。（編輯：黃世雅）1110608

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