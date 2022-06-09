國3南投段6車追撞1死1重傷 廢土沙拉油桶散落車道

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國道3號北上226公里南投路段9日凌晨發生自小客車、拖車及大貨車等6車追撞車禍，造成1死1重傷。事故發生後，廢土和沙拉油桶散落在車道上。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月9日

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）國道3號北上226公里南投路段，今天凌晨發生自小客車和拖車、大貨車6車追撞車禍，南投消防局指出，車禍造成1死1重傷，事故發生後，廢土和沙拉油桶散落車道，國道一度封閉。

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南投縣消防局發布新聞指出，凌晨4時左右，國道3號北上226.7公里南投路段，1輛自小客車疑似行車不穩，後方2輛載運廢土的拖車、2輛分別載運沙拉油桶及包裹的大貨車及1輛自小客車為閃避前方車輛，失控發生追撞。

消防局指出，拖車及大貨車發生追撞後因重心不穩，廢土和沙拉油桶散落在車道上，國道警方和消防局獲報立即出動巡邏車前往處理；而事故造成1人死亡，1人重傷，目前懷疑可能是天雨路滑造成車禍，至於肇事原因及責任歸屬，正由國道警方調查中。（編輯：謝雅竹）1110609