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外媒指港人難定居台灣 陸委會：制度非「一刀切」否准多因假投資
首頁 / 社會

首爾男酒駕撞死台女維持判8年 被害人母盼警惕民眾

2022/6/9 14:35（6/9 14:46 更新）
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台灣留學生曾以琳在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，韓國最高法院9日對肇事者判決維持8年徒刑定讞。曾以琳母親石宇慶（右）盼女兒的死不要白白犧牲，警惕民眾勿酒駕。左為曾以琳父親曾慶暉。（曾慶暉提供）
台灣留學生曾以琳在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，韓國最高法院9日對肇事者判決維持8年徒刑定讞。曾以琳母親石宇慶（右）盼女兒的死不要白白犧牲，警惕民眾勿酒駕。左為曾以琳父親曾慶暉。（曾慶暉提供）
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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）台灣留學生曾以琳在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，經過一次發回重審後，韓國最高法院今天對肇事者判決維持8年徒刑定讞。曾以琳母親盼女兒的死不要白白犧牲，警惕民眾勿酒駕。

曾以琳母親石宇慶今天接受媒體訪問時說，雖然很高興勝訴，最高法院駁回了肇事者的上訴，最終判8年有期徒刑，8年已是韓國對於酒駕最重判決，但對父母來說仍傷心不已，「我的女兒不會再回來了，8年如何補償我女兒的一生，我們每一天都心痛哭泣想念我們的女兒」。

石宇慶表示，只希望女兒的死不要白白犧牲，藉此吸引大眾注意，重視酒駕問題，並警惕社會大眾不要酒駕。

曾以琳父親曾慶暉說，希望韓國政府能夠正視酒駕的可怕，如同預謀殺人，希望他們能夠在法律上提高刑罰，這樣才能夠保護韓國的人民。

台灣留學生曾以琳109年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但去年12月30日韓國最高法院以違憲為由發回重審，今年3月29日重審結果仍維持與先前相同的8年有期徒刑，肇事者上訴。（編輯：謝雅竹）1110609

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