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2名中國籍男子駕橡皮艇闖富岡港 稱要從菲律賓回國船壞了
首頁 / 社會

2名中國籍男子駕橡皮艇闖富岡港 稱要從菲律賓回國船壞了

2022/6/11 20:59（6/11 21:14 更新）
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台東富岡漁港漁民表示，11日傍晚突然有艘橡皮艇拖著水上摩托車進港，經海巡安檢所人員攔查，發現為2名中國籍男子，海巡不敢大意，大陣仗出動人力穿起防護裝備進行篩檢和搜查。男子供稱是因船壞了才進港求援，但確切原因仍有待調查釐清。中央社記者盧太城台東攝 111年6月11日
台東富岡漁港漁民表示，11日傍晚突然有艘橡皮艇拖著水上摩托車進港，經海巡安檢所人員攔查，發現為2名中國籍男子，海巡不敢大意，大陣仗出動人力穿起防護裝備進行篩檢和搜查。男子供稱是因船壞了才進港求援，但確切原因仍有待調查釐清。中央社記者盧太城台東攝 111年6月11日
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）2名中國籍男子今天傍晚駕著橡皮艇拉著水上摩托車進入台東富岡港，尋求避難。上岸後2人稱，從菲律賓要返回中國，因船壞了進港求援。不過海巡還要進一步調查真正原因。

富岡港漁民表示，傍晚約5時，突然有艘橡皮艇拖著水上摩托車進港，海巡安檢所人員攔查，是2名中國籍男子，海巡不敢大意，大陣仗出動人力，穿防護裝備進行篩檢和搜查。

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現場處理的海巡人員表示，經查2人分別是35歲古姓，52歲崔姓男子，供稱在菲律賓打工8個月，很想回中國老家，於是上網買水上摩托車和橡皮艇從菲律賓出海，因風浪大，水上摩托車失去動力，在海上漂流3日到富岡港外，於是進港求援。

2人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性，但對其他問題避重就輕，海巡將進一步調查進港真正動機，初步偵訊後，由消防局救護車會同衞生局人員，將2人強制隔離安置。（編輯：郭諭儒）1110611

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