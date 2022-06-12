林口多人砸車傳槍響 警方陸續逮人送辦

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（中央社記者王鴻國新北12日電）林口某KTV發生酒後糾紛，導致對方糾眾街頭砸毀被害人的車子並傳槍擊，警方獲報在現場查獲4枚彈殼，並調閱監視畫面，鎖定6部涉案車輛，以車追人，陸續查緝多人到案。

新北市林口區民富街一處社區前方上午發生一起槍擊及砸車案，根據監視畫面，多達20多人分乘多部車輛到場，這群人持棍棒湧上前猛砸被害人車子，造成擋風玻璃等多處毀損，甚至有砸斷的球棒棄置現場。

林口分局表示，警方獲報後迅速啟動快打部隊到場，但因多人犯案後隨即鳥獸散，僅剩吳姓被害人在場，現場發現4枚彈殼。

警方表示，初步了解，19歲吳姓男子的21歲游姓友人今天凌晨2時許，與他人疑在KTV包廂內發生酒後消費糾紛，游男被打傷後自行離開就醫，並前往桃園蘆竹分局報案。

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吳男上午前往KTV時和相關涉案人再起第2波衝突，當吳男在車上時，突然遭到7、8部車包圍並對空鳴槍，還有人持棒球棍砸毀車子，吳男逃逸時也遭球棒擊傷，所幸傷勢並無大礙。

警方表示，經成立專案小組並調閱監視畫面，已鎖定6部涉案車輛，在以車追人下，已陸續將車上多名涉案男子查緝到案，並起出犯案的手槍1杷，警方後續將報請檢察官指揮偵辦，釐清引發衝突的動機，如果有涉及幫派等不法情事，將朝組織犯罪方向偵辦。（編輯：方沛清）1110612