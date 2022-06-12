賓士自撞釀1傷1命危 駕駛肇事後竟不知去向

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新北市新店區安業街12日發生賓士車自撞水泥護欄，造成車上兩人1傷1命危，駕駛卻不知去向，警方正傳喚駕駛到案說明。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）33歲楊姓男子駕駛賓士車行經新店區安業街時不知何故猛力自撞水泥護欄，不僅車頭嚴重毀損，造成車上兩人1傷1命危，駕駛卻不知去向，警方正傳喚駕駛到案說明，以釐清肇因。

楊男開車載48歲徐姓男子、43歲黃姓男子一起從烏來返回安坑地區，今天下午4時許行經新店區安業街時，不知何故，楊男竟自撞水泥護欄，當時在副駕駛座的黃男及後座乘客徐男都在睡覺。

這一撞，不僅讓車頭幾乎全毀，零件更散落一地，黃男雖輕微擦挫傷，但後座的徐男頭部受傷，當場沒有呼吸心跳，經送新店慈濟醫院急救多時，雖救回一命，但仍重度昏迷觀察中。

警方表示，警消獲報到場搶救時，楊姓駕駛早已不見蹤影，警方目前正積極傳喚楊男到案說明，以釐清肇事原因及責任。（編輯：方沛清）1110612