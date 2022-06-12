更多編輯台推薦新聞：
書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖
文化

書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

賓士自撞釀1傷1命危 駕駛肇事後竟不知去向

2022/6/12 21:39（6/12 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新店區安業街12日發生賓士車自撞水泥護欄，造成車上兩人1傷1命危，駕駛卻不知去向，警方正傳喚駕駛到案說明。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月12日
新北市新店區安業街12日發生賓士車自撞水泥護欄，造成車上兩人1傷1命危，駕駛卻不知去向，警方正傳喚駕駛到案說明。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）33歲楊姓男子駕駛賓士車行經新店區安業街時不知何故猛力自撞水泥護欄，不僅車頭嚴重毀損，造成車上兩人1傷1命危，駕駛卻不知去向，警方正傳喚駕駛到案說明，以釐清肇因。

楊男開車載48歲徐姓男子、43歲黃姓男子一起從烏來返回安坑地區，今天下午4時許行經新店區安業街時，不知何故，楊男竟自撞水泥護欄，當時在副駕駛座的黃男及後座乘客徐男都在睡覺。

這一撞，不僅讓車頭幾乎全毀，零件更散落一地，黃男雖輕微擦挫傷，但後座的徐男頭部受傷，當場沒有呼吸心跳，經送新店慈濟醫院急救多時，雖救回一命，但仍重度昏迷觀察中。

警方表示，警消獲報到場搶救時，楊姓駕駛早已不見蹤影，警方目前正積極傳喚楊男到案說明，以釐清肇事原因及責任。（編輯：方沛清）1110612

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族