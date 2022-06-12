桃園2死4命棄屍案 鄭文燦：警方10小時內破案不易

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市發生2死4命夫妻棄屍案，桃園市長鄭文燦今天至中壢警分局慰問時表示，本案牽涉到新北市跨轄區、嫌犯潛逃出境等，警方能在10個小時內鎖定嫌犯破案，很不容易。

桃園市10日發生2死4命棄屍案，來自泰國的李姓男子和孕妻，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

鄭文燦今天前往桃園市政府警察局中壢分局慰問時表示，警方在有限資訊及時間急迫下，在10個小時內將案情過程及事實釐清，尤其本案牽涉到跨轄跨境，能有效整合，突破，實屬難得。

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鄭文燦表示，重大刑案的偵辦最重要就是平時偵查能力的培養和經驗，以及對現場的詳細勘察及團隊的分工合作；警方在最短時間內將各項調查工作分工及資訊整合，釐清案情並確認涉嫌人身分，充分展現案件偵辦及維護轄內治安的能力。

鄭文燦也說，由於犯嫌已潛逃出境，目前透過內政部警政署刑事警察局境外聯絡官與境外執法單位強力合作，並運用國際間司法互助方式，希望能迅速將嫌疑人緝獲遣返回台，接受司法制裁。（編輯：林治平）1110612