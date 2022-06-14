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大小貨車碰撞事故 台74線車流回堵2公里

2022/6/14 12:34（6/14 13:16 更新）
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台中市台74線南往北方向近崇德交流道14日上午發生大貨車與小貨車碰撞事故，大貨車車身橫躺2線道，造成車流嚴重回堵。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月14日
台中市台74線南往北方向近崇德交流道14日上午發生大貨車與小貨車碰撞事故，大貨車車身橫躺2線道，造成車流嚴重回堵。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市台74線南往北方向近崇德交流道，今天上午一輛大貨車與小貨車發生碰撞事故，大貨車車身橫躺2線道，造成車流嚴重回堵，2人送醫，肇事原因待釐清。

台中市台74線南往北方向18.5公里處，今天上午9時8分，一輛大貨車追撞前方行駛的小貨車，大貨車翻覆，車身占據2線道，造成後方車輛回堵。

台中市消防局獲報到場救援，消防人員指出，大貨車駕駛受困車內，意識清楚，身體有擦傷，小貨車駕駛意識清楚，身體感到不適，協助2人送醫救治。

台中市大雅警分局指出，大貨車追撞前方行駛的小貨車，大貨車翻覆，車身占據2線道，車流嚴重回堵約2公里，員警現場疏導分流。確切肇事原因，後續有待警方釐清。（編輯：謝雅竹）1110614

台中市台74線南往北方向近崇德交流道14日上午發生大貨車與小貨車碰撞事故，大貨車駕駛受困車內，消防人員協助脫困送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月14日
台中市台74線南往北方向近崇德交流道14日上午發生大貨車與小貨車碰撞事故，大貨車駕駛受困車內，消防人員協助脫困送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月14日
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