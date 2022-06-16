前中和區長邱垂益父子涉標售案圖利 新北檢起訴

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）前新北市中和區長邱垂益與其子邱烽堯等人涉嫌為開發獲益，強推中和安樂市場標售案，賤價將土地賣給自己投資的開發公司。新北地檢署今天依貪污罪起訴5人，並求處重刑。

起訴書指出，檢調發現，建商黃越勝原經營美聯建設公司，想推動整合土地建案開發，因中和安樂公有市場已出租攤販，一般民眾難以一己之力開發，黃越勝在公元2007年間僅購入安樂市場周邊附近土地。

調查發現，邱垂益時任新北市改制升格前的台北縣中和市長時，獲知有利可圖，邀約黃越勝見面，表達想標售安樂市場公有土地，以擴大建商開發基地範圍，邱垂益再以入股投資方式獲益。

檢方表示，為推動開發案，邱垂益找熟悉土地開發的建商親戚邱獻樹、時任中和市代表會主席呂禮旺及副主席馬兆玲出資入股；由邱獻樹擔任建設公司董事長、邱烽堯擔任副總經理，與美聯建設簽約合作開發。

檢方指出，邱垂益後來利用中和市長職務之便，以籌措財源解決公所長期財務困窘、土地現況使用效率過低等理由，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並在短時間通過審議。

檢方調查，邱垂益與建商為淡化美聯開發角色，安排人頭地主提出不實的購地申請書，以較低價格申請購買安樂市場土地。事後人頭地主再將土地移轉給美聯開發公司。再以「現況不點交」方式，排除其他建商參與，圖利金額高達新台幣3億餘元。

檢方表示，邱垂益又將與市公所簽約的市場攤販集結舉辦安樂市場拆遷、安置說明會，向攤販謊稱協調建商將新建案1樓規劃為市場，或協助攤商安遷其他公有市場，藉此排除開發障礙。

檢方指出，多名市民代表認為開發公司的董事長邱獻樹是邱垂益的親戚，認為公所未依規定招標，涉嫌把公有地賣自家人，控告邱垂益涉嫌貪汙、圖利。另暫時被安置在停車場的攤商，因市場遭拆遷頓失生計，對邱垂益提告詐欺，但不起訴。

後來有人進一步提出檢舉，並拿出美聯公司內部帳冊，以及邱垂益等人與美聯公司合作契約等證據，針對此事要求重啟調查。

新北地檢去年指揮廉政署發動搜索約談，邱垂益父子等人都否認犯行，檢方不採信，今天依貪污治罪條例主管或監督事務圖利等罪嫌，起訴邱垂益、邱烽堯、呂理旺、馬兆玲、黃越勝等5人（邱獻樹已過世不起訴），並請求法院對邱姓父子從重量刑。

邱烽堯為現任新北市議員，他今晚接受中央社記者電訪表示，公元2007年時，他尚未擔任民代；有關邱垂益涉犯圖利罪嫌、詐欺取財罪嫌，民國100年7月就由板橋地檢署（新北地檢署前身）偵結不起訴；高檢署也認為原處分無不當，維持板檢原處分。

邱烽堯說，對於他們父子今天又因同一案件遭起訴，應該是選舉到了炒作舊案，他懷疑是政治操作。（編輯：戴光育）1110616