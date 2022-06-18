殺人未遂少年犯趁中控鎖打開後脫逃 桃園警將被究責

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新北市陳姓少年因案遭通緝，15日被桃園市警方逮捕、送往新北地方法院歸案，不料陳姓少年在員警打開中控鎖後衝下車逃逸。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者葉臻桃園18日電）新北市陳姓少年因案遭通緝，15日被桃園市警方逮捕、送往新北地方法院歸案，不料陳姓少年在員警打開中控鎖後衝下車逃逸。警方表示，已經鎖定行蹤、積極追捕中。

桃園市政府警察局桃園分局今天向中央社表示，陳姓少年是新北市民、未滿18歲，因殺人未遂罪被新北地方法院發布通緝。

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警方表示，青溪派出所員警15日查獲陳姓少年，晚間7時許要將他送至新北地院歸案，警車抵達新北地院門口後，陳姓少年趁著員警打開中控鎖之際衝下車，隨後逃逸無蹤。

桃園分局表示，已調派警力至陳姓少年可能藏匿的處所進行搜查，目前已經鎖定行蹤、積極追捕中；對於發生人犯脫逃事件，將依法追究員警相關疏失責任，並將本案列為案例教育，精進相關戒護人犯措施。（編輯：方沛清）1110618