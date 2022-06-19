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北市酒客聊天音量大釀吵架糾紛 警速逮5嫌法辦

2022/6/19 10:24
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市大安區忠孝東路上近日發生有數名酒客因講話太大聲釀誤會互毆，快打警力獲報到場以辣椒水壓制並管束4男，其中1名鍾姓男犯嫌雖已離開仍遭拘捕到案，全案依社維法裁處。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所長柯人傑今天對外表示，14日上午6時40分許接獲報案，報稱轄內忠孝東路四段1間酒店外的馬路上發生多人打架事件，立即啟動快打部隊到場處理。

警方火速到場發現，現場數人酒醉且情緒激動，隨即對4名酒客使用辣椒水並壓制管束，包括甲方的24歲林男，和乙方的30歲郭男、27歲張男及同齡張男等，其中僅郭男嘴唇流血、臉部挫傷，但無生命危險，其餘人員則已離開現場。

經進一步調查了解，全案起因為甲方的林男和乙方23歲謝姓酒客於酒店離場時相遇聊天，但因雙方講話聲音較大，遭一旁的乙方郭男誤以為發生吵架爭執，並進而和甲方22歲鍾男互毆，另甲方林男和乙方張男也互相推擠，幸周邊其他友人（甲方1人、乙方4人）勸阻，而未釀成助陣鬥毆情事。

警方隨後調閱監視器釐清，發現涉案的甲方鍾男已離開現場，後於同日上午10時許查緝到案說明。

全案詢後，犯嫌均坦承不諱，雙方雖互不提告，但仍遭警方依涉違反社會秩序維護法第87條互毆裁處。（編輯：張銘坤）1110619

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