宜蘭伯朗大道附近2男遭隨機割脖 犯嫌遭檢聲押禁見

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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）宜蘭縣冬山鄉三奇村的「三奇美徑」（宜蘭版伯朗大道）附近，18日晚間接連發生2起隨機割脖傷人案，警方逮捕劉姓男子送辦，經檢察官複訊後，今天晚間向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，首起發生在18日晚間9時41分，被害人蔡姓男子騎機車行經冬山鄉台191縣道與成興路口時，突遭機車騎士持不明利器朝左頸部劃割，造成頸部約15公分撕裂傷，犯嫌行凶後隨即騎車朝蘇澳方向逃逸。

第2起發生在18日晚間9時49分，余姓男子於蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，也遭機車騎士持不明利器朝右頸部劃割，頸部深度撕裂傷。犯嫌行凶後騎機車逃逸，案發後造成附近居民惶恐，所幸2名被害人經送醫急救後，都沒有生命危險。

警方獲報後成立專案小組查緝，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經檢警蒐證，研判2起割脖案都是43歲劉姓男子所為，昨天下午前往劉男住處搜索並拘提到案，詢後移送地檢署偵辦。

宜蘭地檢署透過新聞稿表示，檢察官今天晚間訊畢，認為劉男涉嫌刑法殺人未遂罪嫌重大，有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，且有羈押必要，向宜蘭地院聲請羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1110620