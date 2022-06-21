假健檢讓中國人到台灣 秀傳董事長200萬交保

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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦中山醫院涉嫌勾結旅行社，讓中國人士假借健檢到台灣一案，昨天發動第3波搜索，約談秀傳醫院董事長陳忠雄到案，經漏夜偵訊後，諭令陳男新台幣200萬元交保。

內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、法務部調查局台南市調查處偵辦一起中國女子非法到台灣賣淫案，發現女子以健康檢查名義入境；移民署與調查局清查，懷疑女子疑以不實單據申請到台灣健檢，報請北檢指揮偵辦。

檢調查出，中山醫院前院長李偉政等人涉嫌自民國105年到108年間，疑勾結旅行社人員開立不實單據，讓中國人士假借健檢名義申請到台灣，至少10人，再從中獲利，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書罪嫌。

北檢去年11月、12月間指揮台南專勤隊、台南市調處發動2波搜索行動、分別約談李偉政及現任院長謝士明、副院長李世明等人說明。檢察官複訊後，諭令各200萬元交保。

檢調過濾扣案卷證，懷疑台北市秀傳醫院也涉案，昨天發動第3波搜索，並約談陳忠雄、醫院行政人員及旅行業者等多人到案，檢察官複訊後，諭令陳忠雄200萬元交保。（編輯：張銘坤）1110621