2022世界競爭力年報 台灣司法公正性排名第25名

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（中央社記者林長順台北21日電）司法院今天表示，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）甫公布的「2022年世界競爭力年報」指出，台灣司法公正性（Justice）排名第25名，維持歷年最高排名，並為東亞地區的第4名。

司法院發言人張永宏指出，IMD於今年公布的「世界競爭力年報」，台灣司法公正性排名第25名，維持同去年（2021）排名，分數較去年進步0.11分（由6.42分至6.53分）；在東亞各國家地區排名第4，次於新加坡（第7名）、日本（第14名）、香港（第22名）。

張永宏說明，去年台灣司法公正性排名第25名，即為近10年（2012至2021）最高排名，相較2018年排名大幅進步13名，並與世界主要先進國家（如英國、法國、美國）排名相近。

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張永宏強調，司法院不會以此自滿，仍會持續努力推動各項司法改革政策，以守護人權、捍衛公平正義為職志；同時也感謝司法同仁辛勤奉獻，期盼國人給予司法同仁更多支持與肯定。

IMD自1989年起，每年公布「世界競爭力年報」，區分經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大面向，進行255項細項評比。其中司法公正指標（Justice）屬於政府效能（Government Efficiency）及社會架構（Social Framework）項下的子項目。（編輯：方沛清）1110621