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18歲騎士載友疑自撞電桿 2人傷重送醫不治

2022/6/21 21:15（6/21 21:31 更新）
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新竹縣警察局新埔分局21日表示，一名剛成年取得機車駕照的林姓男子20日騎車載著李姓友人，行經新埔鎮竹115線，疑機車打滑撞上電線桿，2人傷重送醫，經搶救仍不治。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月21日
新竹縣警察局新埔分局21日表示，一名剛成年取得機車駕照的林姓男子20日騎車載著李姓友人，行經新埔鎮竹115線，疑機車打滑撞上電線桿，2人傷重送醫，經搶救仍不治。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣警察局新埔分局今天表示，剛成年取得機車駕照的林姓男子昨天騎車載著李姓友人，行經新埔鎮竹115線，疑機車打滑撞上電桿，2人傷重送醫搶救不治。

新埔分局向中央社記者表示，昨天晚間8時30分許，民眾報案在新埔鎮竹115線有交通事故，員警到場發現為18歲的李姓男子、與同年的林姓男子倒臥邊坡下方，立即協助送醫，經搶救仍不治。

警方指出，經抽血檢測，2人均無酒精反應，經調閱監視器確認，這起事故為林男騎車載李男，由楊梅往新埔方向行駛，至新埔鎮竹115線時，遇到下坡連續彎道路段，機車疑滑倒後撞上電線桿。

新埔分局表示，剛取得駕照的民眾對於道路駕駛應更為謹慎，需將安全擺在首要位置，騎車時要盡量小心、慢行，以避免發生事故。（編輯：方沛清）1110621

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