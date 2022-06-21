恩恩爸：若早知聯繫那麼久 一定趕緊自行送醫

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診過世兒童「恩恩」父親今晚表示，當時覺得救護車是最快的方式，若早知消防局聯繫送醫過程要花這麼久，他一定要求太太趕緊自行將孩子送醫。

「恩恩」爸爸林先生，今天晚上在政論節目視訊連線時說，電視播出的報案錄音檔與他在新北市消防局聽的錄音、收到的譯文是一樣的；「恩恩」媽媽有打中央1922求救，後來再打一次119求救；當時，仍覺得救護車是最快的送醫方式，

林先生說，完全想像不到送醫要花那麼長時間，如果當時有被告知要等那麼久，一定會告訴太太趕緊自行將小孩送醫。

節目上公布消防局與恩媽、與雙和醫院、與衛生局的對話，對於「恩恩」媽媽無法打進中和衛生所電話，消防員在錄音中告知恩媽，119也無法撥入，可能是正在忙線中。

對此，林先生說，新北衛生局長陳潤秋告知，當時衛生所、衛生局都很忙，不是故意不接電話。

但林先生認為，消防局聯繫衛生局時，花費許多時間說明個資，兩邊沒有先進設備、浪費時間，也感覺衛生局人員沒有很積極處理，「為什麼溝通會變成這樣」。

民主進步黨籍新北市議員何博文在節目中表示，這案件是「典型的官僚殺人」，因此耽誤了一條寶貴生命，市府應該要交出調查報告。（編輯：郭諭儒）1110621