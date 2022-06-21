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台中透天住宅晚間火警 送醫4人中2人命危

2022/6/21 23:57
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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市南區一處透天住宅今天晚間發生火警，消防局到場時2樓有2名女子跳樓求生，送醫後無大礙，另在3樓發現1男1女受困，救出時命危送醫搶救，火警原因消防局正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天晚間9時58分獲報，南區復興路三段一處住宅發生火警，出動信義、中區、東英、大誠與中港分隊，派遣各式救災車輛20輛及消防人員61人前往搶救。

消防人員表示，火警現場為三層樓透天頂樓加蓋住宅，建築物內共計4人。其中2人自二樓跳樓逃生，為年約59歲及81歲女性，有腳痛、背痛及吸入性嗆傷，皆意識清楚，送往衛福部台中醫院救治。

另外，3樓有2人受困，經消防人員進入搜救後，救出1名女性年約30歲，及1名男性約90多歲，2人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，分別送往中國醫藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院救治。

火警於晚間11時22分撲滅，燃燒面積約150平方公尺，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：林治平）1110621

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