北市債務衝突衍生飛車追逐 警速逮6嫌續追逃犯

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市中山區吉林路一處檳榔攤昨晚發生討債糾紛，陳男依約向葉男追討新台幣2500元債務卻遭毆，隨後糾眾衍生4車追逐戰還丟擲信號彈，警方獲報速逮6嫌並續追其他在逃犯嫌。

台北市警察局中山分局副分局長余永廉今天表示，轄下圓山派出所巡邏員警昨晚11時許發現吉林路一處檳榔攤前有聚眾糾紛情形，立即停車查看；同時又接獲通報指吉林路有車輛自撞事故，派員到場發現現場人士擬逃逸，立即下車壓制並呼叫快打警力支援。

經調查了解，現場陳男等3人稱依約前往吉林路一處檳榔攤向葉男索討2500元債務時，卻因欠債方人多勢眾，反被其持瓦斯槍攻擊、受傷。

討債的陳男等人隨後揪集友人駛3車、約7至8人到場聲援，雙方人馬隨即展開另一波衝突，4車在吉林路巷弄間追逐，導致欠債方車輛（檳榔攤方）在吉林路、德惠街口自撞路燈，吳姓犯嫌等人下車攻擊期間還在路上丟擲一枚信號彈。

警方到場發現，欠債方吳嫌等人見警擬強行逃逸，立即以巡邏車擋住其車去路並下車壓制現場犯嫌。

另，討債方陳男則向警方供稱遭對方打傷，其右胸遭改造瓦斯槍擊傷、左臉頰則遭拳毆傷，隨即協助送醫治療。

現場查扣瓦斯槍一把、球棒一支、摺疊刀一把。

警方現場逮捕欠債方6嫌到案，並持續追緝討債方3車犯嫌，均已掌握身分，全案將依涉妨害秩序及傷害罪送辦，並擴大追查是否涉及幫派或更大金額債務糾紛情形。（編輯：張銘坤）1110626