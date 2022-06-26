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花東海岸公路豐濱段小客車違規超車 造成1死1傷

2022/6/26 16:55（6/26 18:16 更新）
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花東海岸公路豐濱路段26日下午發生一起小客車超車釀1死1傷車禍，林姓男子無照駕駛自小客車，超車時先撞上對向機車女騎士後，擦撞護欄再回彈車道與遊覽車頭碰撞，女騎士送醫傷重不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
花東海岸公路豐濱路段26日下午發生一起小客車超車釀1死1傷車禍，林姓男子無照駕駛自小客車，超車時先撞上對向機車女騎士後，擦撞護欄再回彈車道與遊覽車頭碰撞，女騎士送醫傷重不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花東海岸公路豐濱路段，今天下午發生一起小客車超車釀1死1傷車禍，林姓男子無照駕駛，超車時先撞上對向機車女騎士後，擦撞護欄再回彈與遊覽車頭碰撞，女騎士送醫傷重不治。

鳳林警分局表示，下午1時多，32歲林姓男子駕駛自小客車沿省道台11線南往北行駛，至53公里處時，左側超車同向行駛的遊覽車，先與對向由江姓女子（44年次）騎乘機車發生擦撞後，再擦撞護欄又回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。

現場3車共2人受傷，機車女騎士傷勢嚴重，林男左腿開放性骨折受困車內，遊覽車陳姓司機連同乘客共44人均無人受傷，警消獲報到場將傷者送醫急救治療，江女傷重不治。

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警方表示，經查林姓駕駛及江姓女騎士均無適當駕照（林男駕照吊扣中），酒測值有待檢察官核發鑑定許可書檢驗，陳姓遊覽車駕駛有適當駕照、無酒駕。

目擊的葉姓民眾說，花東海岸公路此路段雙向各1車道，根本不能超車，小客車雙黃線超車，先是撞到對向機車，路上留下長長一條煞車痕，接著撞上路邊護欄，反轉車頭又撞到遊覽車，駕駛夾在座位上，道路因車禍受阻，40分鐘後才恢復通行。（編輯：陳仁華）1110626

林姓男子26日無照駕駛自小客車，沿省道台11線南往北行駛，左側超車同向行駛的遊覽車時，先撞上對向機車女騎士後，再擦撞護欄又回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。現場3車共2人受傷，機車女騎士傷勢嚴重，送醫不治。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
林姓男子26日無照駕駛自小客車，沿省道台11線南往北行駛，左側超車同向行駛的遊覽車時，先撞上對向機車女騎士後，再擦撞護欄又回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。現場3車共2人受傷，機車女騎士傷勢嚴重，送醫不治。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
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