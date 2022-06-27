白沙屯至竹南主線封閉首日 側車道騎士遭撞送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣台61線竹南至通霄白沙屯路段27日起配合後龍觀海大橋拆除作業施工封閉10天，管制首日傳出機車與貨車在側車道發生碰撞事故。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣台61線竹南至通霄白沙屯路段今起配合施工封閉10天，管制首日傳出機車與貨車在側車道發生碰撞，騎士遭撞送醫事故；警方提醒，用路人可提前改道或提高警覺小心行駛。

苗栗縣消防局指出，上午11時許接獲報案，台61線西濱快速道路94公里旁側車道與產業路口發生車禍，救護人車到場發現1名機車騎士與貨車擦撞後，彈飛掉進一旁約2公尺深稻田間，左腳疑似骨折、有撕裂傷，經初步清洗傷口、包紮止血後，以長背板固定，送往為恭醫院救治。

苗栗縣警察局竹南分局透過新聞稿說明，該路口無交通號誌，經了解，29歲陳姓男子駕駛的小貨車自台61線側車道往南行駛至該路口，欲右轉進入產業道路與右後方行駛機車道南下的李姓騎士（24歲）發生碰撞，導致機車連人帶車一起彈飛後摔入右側稻田。經查雙方均無酒駕情勢，詳細肇事原因仍待釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，公路總局為辦理台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋拆除作業，日前公告台61線竹南至白沙屯路段（93K至111K），自今天上午8時至7月6日晚間10時雙向道路封閉，部分側車道仍可通行。

警方提醒，主線道封閉期間，側車道車流量勢必大增，呼籲民眾可提前改道行駛或提高警覺，確實依側車道速限行駛，若行經無號誌管制交岔路口，轉彎車應禮讓直行車，以保障行車安全。（編輯：方沛清）1110627