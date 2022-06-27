新莊火鍋店砍殺案8人被逮送辦 3嫌遭聲押獲准

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市新莊區某家火鍋店25日晚間發生8名惡煞闖入持刀棍砍殺2人案，檢警連夜偵查並迅速逮捕8人送辦，經檢方複訊後向新北地方法院聲請羈押禁見，其中3人遭聲押獲准。

警方表示，涉嫌行凶的8人疑因新台幣2萬元的債務糾紛，25日晚間8時30分持刀棍闖入火鍋店，朝22歲胡姓男子、31歲蕭姓男子一陣揮砍後，分搭4輛車逃逸。

警消獲報到場，發現胡男左腰有長達14公分、左手掌有長約3公分的刀傷，蕭男頭部有2處長達12公分的傷口，血流如注，嚇壞店內用餐客人及店外路人。2人經送亞東紀念醫院急救開刀縫合，已無生命危險。

新北地檢署表示，案發後，新莊警分局透過檢警聯繫平台報請檢察官指揮偵辦，在新北地檢署檢察長毛有增指示下，全力緝兇並從嚴從速偵辦，陸續拘提8名犯嫌到案。

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新北檢指出，經檢察官訊問後，認定李姓、郭姓、吳姓等3人，涉犯殺人未遂、傷害及加重妨害秩序等罪嫌，有事實足認為有逃亡之虞，以及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，另依殺人未遂是最輕本刑5年以上重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢表示，其餘2名張姓嫌犯各以新台幣3萬元交保，2名林姓嫌犯限制住居，1名嫌犯由警方移送少年法庭處理。（編輯：戴光育）1110627